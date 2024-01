Especialistas analisam se é melhor pagar IPVA e IPTU à vista ou parcelado

Janeiro de 2024 chegou e, com isso, as contas e impostos na lista de pagamento só aumentam. No começo do ano os dois mais comuns são o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Em entrevista ao DS, especialistas em economia explicam qual o melhor cenário dos tributos em 2024.

O Professor especialista em Finanças Públicas, Robinson Guedes, destaca que o IPVA este ano está mais acessível devido a uma queda de 4% na tabela do valor venal, refletindo em economia para os proprietários de veículos.

“Considerando um Honda City ano 2022 como exemplo, com um valor hipotético de R$50.000 na tabela Fipe, o desconto de 3% para pagamento à vista é uma opção vantajosa”, explica Guedes.

Além disso, ele ressalta a importância de escolher entre o pagamento à vista ou parcelado, levando em conta outras despesas iniciais do ano, como o IPTU e gastos escolares.

Já o especialista em Educação Financeira, Clayton Schnepper, enfatiza a atratividade do pagamento à vista do IPVA em janeiro, com um desconto significativo de 3%. Ele explica que os valores do IPVA em 2024 tiveram uma redução média de 4% em São Paulo, fazendo com que o pagamento à vista seja ainda mais vantajoso.

No entanto, Schnepper observa que, para muitas pessoas, parcelar o IPVA é uma necessidade devido a compromissos financeiros. “Vamos levar em conta que o orçamento de 75% das pessoas não permite o pagamento à vista, principalmente pela concentração de compromissos financeiros neste período”, ressalta.

Quanto ao IPTU, ele aponta um aumento médio de 4,3% em São Paulo, tornando o parcelamento uma escolha viável para a maioria dos contribuintes.

Ambos os especialistas concordam sobre a importância de um planejamento financeiro cuidadoso no início do ano, destacando a necessidade de um levantamento completo de despesas, previsão de receitas, e a manutenção de um orçamento equilibrado. A recomendação final é iniciar uma reserva financeira para facilitar o pagamento das despesas futuras em 2025.

IPVA 2024

Todo começo de ano, os donos de veículos devem ficar atentos ao pagamento do imposto. Cada Estado tem regras próprias. Em São Paulo, a Secretaria de Fazenda e Planejamento acaba de divulgar os detalhes do IPVA 2024. Assim como ocorreu em 2023, será possível parcelar o pagamento em até cinco vezes. Além disso, veículos feitos há 20 anos ou mais estão isentos do IPVA 2023 em São Paulo.

Os donos dos veículos poderão olhar o calendário de vencimento pelo final da placa do automóvel. Para efetuar o pagamento, basta o contribuinte utilizar a rede bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). Além disso, é possível efetuar o pagamento pela internet, débito agendado, nos terminais de autoatendimento ou outros canais oferecidos pela instituição bancária. Também é permitido realizar pagamento pelo cartão crédito nas empresas credenciadas na Secretaria da Fazenda e casas lotéricas.

IPTU 2024

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sofrerá reajuste de 5,19% conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de acordo com a inflação em cinco cidades do Alto Tietê no início de 2024.

Em Suzano, não terá aumento do IPTU em 2024, apenas correção exigida por lei, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Na cidade, são cerca de 140 mil carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano. Segundo a Secretaria de Planejamento e Finanças quem paga o imposto à vista, em parcela única, até a data do vencimento (15 de março), tem desconto de 5% no valor.