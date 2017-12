Especialistas discutem o preconceito contra a dependência química

Especialistas em dependência química que aflige a sociedade em geral discutiram o assunto durante o 1º Fórum Municipal de Discussão sobre Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. O evento aconteceu nesta sexta-feira (15), na Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Para eles, a comunidade precisa compreender que trata-se de uma doença e, portanto, tem de enfrentar o problema sem nenhum tipo de preconceito.

Ex-dependente químico, o presidente da Associação Faces e Vozes da Recuperação no Brasil, entidade criada, em março de 2015, na capital paulista, Alexandre Araujo disse que o consumo de entorpecentes tem cura e, para tanto, basta o usuário ter uma oportunidade para poder fazer o seu tratamento. Segundo ele, é necessário pensar em estratégias para promover a prevenção e não continuar ignorando o tema por considerar um hábito normal usar estimulantes.

Por isso, ele defende a adoção de programas de capacitação de agentes multiplicadores. Ainda, para o psicólogo, a proliferação das drogas está centralizada no acesso fácil, na disponibilização e no preço barato. No Brasil, um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) indica a existência de 28 milhões de dependentes químicos. Desse total, 90% dos usuários abandonam o tratamento em menos de um ano.

Já o psicólogo do Programa Recomeço Família no Centro de Integração da Cidadania (CIC), no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos, Celso Vinicius Souza da Silva afirmou que a maioria do dependente químico só pede ajuda para cuidar do vício de forma tardia. Além disso, ele acrescenta que o próprio usuário não admite a dependência química como uma doença. Para Celso Souza, a sociedade precisa parar de julgar as pessoas nessas condições. Afinal, todos sofrem.

O especialista lamenta a falta de diálogo no convívio familiar. Por outro lado, o evento preventivo foi organizado pelo ativista da causa, palestrante e morador no Parque São Francisco José Simões Duarte. De acordo com ele, será elaborado um relatório sobre o assunto a ser encaminhado para as autoridades competentes. O fórum recebeu o apoio da Igreja Evangélica Adoração e Fé (EAF), de Ferraz de Vasconcelos. Por isso, ele agradece a presença de todos.

O ato reuniu os vereadores Alexandre Barboza dos Santos (PDT), o Professor Xandão, José Nelson Ferreira (PRB), o Pastor Nelson, Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue, Hodirlei Martins Pereira (PPS), o Mineiro, José Aparecido Nascimento (PT), o Aparecido Marabraz e Agílio Nicolas Ribeiro David (PSB). Além deles, também compareceram ao evento, o presidente do Conselho Municipal de Saúde (Comus), Derli Machado, o Gaúcho, do Idoso, Valter de Souza e da Associação Comercial e Industrial (Acifv), Daniel Balke, entre outras, convidados.