Espetáculo 'Chico Xavier em pessoa' será apresentado em Mogi no dia 22 de março

O espetáculo teatral “Chico Xavier em pessoa”, estrelado pelo ator Renato Pietro, será apresentado no dia 22 de março, às 18 horas, no Anfiteatro do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti, localizado na Rodovia Engenheiro Cândido Rego Chaves, km 3,5, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes.

A peça, que tem duração de 60 minutos e classificação livre, homenageia os 20 anos da morte de Chico Xavier. O evento é promovido pelo Centro Espírita João Cândido, localizado no complexo hospitalar Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, com realização da Carruagem Dourada Viagens e Eventos.

Os ingressos antecipados custam R$ 50. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 99974-0085, com Lorena.