terça 16 de dezembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 16/12/2025
Região

Esporte de Ferraz realiza cerimônia de encerramento da ginástica global

Ginástica Global é um projeto que nasceu em 2023 com algumas meninas e hoje conta com mais de 100 alunas

16 dezembro 2025 - 09h22Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

Piruetas, saltos sincronizados e fitas coloridas tomaram conta do Ginásio Municipal Marcílio Guerra no último sábado (13) com a cerimônia de encerramento das alunas da Ginástica Global. 

Todas as apresentações em grupo da noite foram inspiradas na temática líderes de torcida, com músicas do famoso filme da Disney “High School Musical”.

A Ginástica Global é um projeto que nasceu em 2023 com algumas meninas e hoje conta com mais de 100 alunas recebendo o certificado e desenvolvendo coordenação motora, disciplina, expressão corporal e espírito esportivo. 

Cinco meninas da ginástica já representaram a cidade nos Jogos Regionais, conquistando o 2º lugar no Conjunto Mãos Livres e o 2º lugar no Individual com fitas.

No total, cinco escolinhas se formaram este ano, todas coordenadas pela professora Amanda e pela auxiliar técnica Kailani. 

O evento contou com a participação da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscilla Gambale, do secretário de Esportes, José Batista.

 

