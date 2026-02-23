Esporte de Ferraz realizará seletiva para disputar a Federação Paulista de Futsal

A Secretaria de Esporte e Lazer de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a R Soccer e a Impacto Futsal, realizará uma seleção para alunos de diferentes faixas etárias que desejam entrar em um time e disputar os torneios da Federação Paulista de Futsal. A peneira para o time R Soccer ocorrerá na próxima quinta-feira (26) no Ginásio Municipal Paulo José da Cruz (Paulão), para crianças nas categorias: Sub-7 às 19h, Sub-8 às 20h, Sub-9 às 21h e Sub-10 às 22h.

Já a seleção da Impacto Futsal ocorrerá no dia 14 de março (sexta-feira) para as categorias: Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18.

“Nós temos um pessoal excepcional aqui na cidade, que vai fazer a diferença e tem potencial para jogar em grandes times. A seleção revela talentos que muitas vezes são desconhecidos”, pontuou o secretário de Esporte e Lazer, José Batista.

Para se inscrever, basta ir até o local levando o documento original com foto da criança e do responsável, e não precisa ter ansiedade, o resultado da seleção sai no mesmo dia.

O Ginásio Paulo José da Cruz, fica localizado na Rua Maria José Alves, 19 - Jardim Júlio de Carvalho