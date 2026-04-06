Estabilização de talude na SP-088 reforça segurança viária em trecho entre Arujá e Mogi

A Concessionária Novo Litoral (CNL) avança com uma importante obra de engenharia para recuperação e estabilização de talude no km 46+270 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), no sentido Arujá–Mogi das Cruzes. A intervenção, considerada de alta complexidade técnica, tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários e a integridade da rodovia em um ponto que apresentava histórico de instabilidade.

O local, que registrou deslizamento antes do início da concessão, vinha sendo monitorado continuamente pela equipe técnica da concessionária. A partir desse acompanhamento, foram desenvolvidos estudos, projetos e a contratação de obra especializada para viabilizar uma solução definitiva para o local.

A obra consiste no reequilíbrio estrutural do talude, que possui aproximadamente 100 metros de altura, com técnicas de engenharia voltadas à estabilização do solo e mitigação de riscos geotécnicos. A intervenção vai eliminar a possibilidade de novos deslizamentos e, consequentemente, reduzir o risco de acidentes na rodovia.

“As obras de estabilização de taludes são intervenções complexas, que muitas vezes não são visíveis ao usuário no dia a dia, mas têm impacto direto na segurança. Estamos tratando aqui de um ponto crítico, com histórico anterior à chegada da concessionária, e que agora recebe uma solução definitiva”, afirma Augusto Schein, diretor de Engenharia e Operações da CNL.

As atividades tiveram início em janeiro de 2026. Nesta primeira fase, foram realizados os acessos operacionais até o topo do talude — etapa essencial para viabilizar a execução da obra com segurança e eficiência. O cronograma prevê avanço das intervenções ao longo de todo o ano, devido à complexidade e magnitude dos serviços.

Além do impacto direto na segurança viária, a obra também contribui para a economia local. A expectativa é de geração de aproximadamente 15 empregos diretos, com priorização de mão de obra da região, além da movimentação indireta do comércio por meio da contratação de serviços e aquisição de materiais.

“Nosso compromisso é antecipar riscos e entregar infraestrutura mais segura e resiliente. Essa obra representa exatamente isso: promover uma solução definitiva, gerando segurança e tranquilidade para quem utiliza a rodovia e reforça o padrão de qualidade que estamos implementando em toda a concessão”, destaca Schein.

Durante a execução, não haverá interdições permanentes no tráfego. As atividades ocorrem na faixa de domínio da rodovia e, de forma pontual, poderão ser realizados bloqueios temporários de faixa para entrada e saída de equipamentos, sempre com sinalização adequada para garantir a fluidez e segurança dos usuários. A CNL reforça aos usuários a necessidade de atenção e redução de velocidade compatível com a sinalização no local.