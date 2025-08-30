Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Estação da CPTM recebe ação do 'Agosto Lilás' em Ferraz

Equipe da Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Coordenadoria da Mulher fizeram a abordagem aos usuários levando a reflexão sobre a temática do mês

29 agosto 2025 - 14h48Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

A estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) recebeu durante esta sexta-feira, dia 29, uma ação do Agosto Lilás para sensibilizar os passageiros sobre as ações existentes contra a violência da mulher no município. De forma descontraída, a equipe da Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Coordenadoria da Mulher fizeram a abordagem aos usuários levando a reflexão sobre a temática do mês. Com cartazes com frases de impacto, elas conversaram com os usuários, transmitiram mensagens e distribuíram abraços, laços lilás e panfletos sobre quais são os tipos de violência existentes contra o público feminino.

Neste mês de agosto, a rede de proteção à mulher do município integrada pela Coordenadoria da Mulher, Casa da Mulher Paulista Ferrazense, Guardiã Maria da Penha, promoveu uma série de ações em locais públicos como Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas e entidades para ampliar o debate sobre o assunto na cidade.

Para a diretora da Casa da Mulher, Adriana Trajano, o objetivo foi cumprido ao longo do mês de chamar a atenção das mulheres da cidade e informar sobre as atividades desenvolvidas educando a população e disseminando a cultura de não violência: “Tem sido um trabalho muito importante para chamar a atenção para o tema e falar da  rede ofertada pelo município no combate à violência contra a mulher”, afirmou ela. A Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Coordenadoria da Mulher funcionam na rua Dom João VI, no Jardim Ferrazense. A atividade na CPTM marcou o encerramento da programação realizada no mês em Ferraz.

