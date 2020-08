Estação de Suzano da CPTM terá abrigo para atender vítimas de assédio

O presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Pedro Moro, confirmou a implantação do projeto “Espaço Acolher” na Estação de Suzano.

Trata-se de uma sala de atendimento às mulheres vítimas de assédio sexual ou importunação no ambiente ferroviário.

A confirmação foi feita durante reunião com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) no gabinete da Prefeitura de Suzano.

Moro garantiu o início do funcionamento até outubro deste ano.

O objetivo é dar atendimento humanizado e com privacidade às vítimas – passageiras e colaboradoras – de assédio nos trens e estações. Até o momento, 15 locais já contam com este acolhimento na Capital, que foi lançado em março deste ano. No Alto Tietê, apenas Ferraz de Vasconcelos com este serviço atualmente.

Avenida Brasil

Além da sala para acolhimento das mulheres, outra solicitação feita pelo chefe do Executivo é referente à revitalização do muro da CPTM no trecho da Avenida Brasil, entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo, em parceria com grafiteiros, com o objetivo também de valorizar a história da cidade.

O pedido está em análise pela estatal.

A Praça Rasma Kasparovics, que fica embaixo do Viaduto Ryu Mizuno, no Parque Maria Helena, começou a receber no último sábado (15/08) este mesmo trabalho de pintura e revitalização, em conjunto com grafiteiros e membros da Associação Suzanense de Skate.

Em março de 2018, houve manutenção e pintura das pilastras do Viaduto Leon Feffer, em parceria com os artistas do Projeto Arte Pública.

Também estiveram presentes no encontro a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, e o subprefeito paulistano da Vila Prudente, Caio Luz.