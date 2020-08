Estação elevatória de água do Semae em Mogi recebe trabalhos de modernização de equipamentos

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, por meio do seu Programa de Eficiência Energética, fará a modernização de equipamentos de elevatória de água do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (SEMAE), em Mogi das Cruzes, que abastece 3.997 unidades consumidoras no bairro Vila Natal e 2.529 unidades no bairro Vila Oliveira.

Serão substituídas três motobombas, equipamentos responsáveis pelo bombeamento da água tratada a partir do Reservatório Baixo 1 (RB1), localizado no bairro Vila Natal, por equipamentos mais eficientes, econômicos e sustentáveis. Com a instalação, será possível reduzir o consumo de energia da unidade em cerca de 270 megawatts-hora (MWh/ano), o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 113 famílias, gerando economia de recursos financeiros e menor impacto ao meio ambiente. Haverá redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade e tecnologia dos novos aparelhos é superior ao sistema atualmente utilizado.

“O saneamento básico se tornou ainda mais essencial no cenário atual de pandemia e realizar este projeto de eficiência energética na estação de tratamento de água, que proporcionará economia e otimização de recursos ao município e, consequentemente, benefícios à população e meio ambiente, é de muita satisfação para a EDP”, ressalta Giuliano Vieira, gestor executivo da EDP.

A substituição dos equipamentos terá início no mês de novembro e sua conclusão será em até 60 dias. O projeto foi contemplado na Chamada Pública de Projetos - CPP 001/2019 do Programa de Eficiência Energética da EDP, que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. O valor de investimento da EDP no projeto é de aproximadamente R$ 622 mil.

Realizar projetos que resultem em eficiência energética é uma ação que reafirma o compromisso da EDP com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - plano de ação global definido pelas Nações Unidas (ONU) para alcançar o desenvolvimento sustentável até 2030, e que está incorporado à agenda estratégica da Companhia para crescer gerando impactos positivos junto à sociedade e ao meio ambiente.