Estação elevatória de esgotos de Jundiapeba será modernizada

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) iniciou as obras de reforma e modernização da Estação Elevatória de Esgoto Indonésia. A unidade, que é a principal estação de bombeamento de esgotos de Jundiapeba, passa por readequações estruturais, obras civis e melhorias nos sistemas elétrico, hidráulico e mecânico. O investimento total, incluindo a construção de rede de recalque e muro de gabião, é de cerca de R$ 4,3 milhões. O prefeito Marcus Melo e o diretor-geral da autarquia, Glauco Luiz Silva, vistoriaram os trabalhos na manhã desta quinta-feira (09/07).

A reforma ampliará em mais de cinco vezes a capacidade de bombeamento de esgoto: passará dos atuais 50 litros por segundo para 272 litros por segundo.

Como já adotado em outras três elevatórias modernizadas (Dolores de Aquino, em Jundiapeba; Bambuzal, no Conjunto Toyama 2, e Oceania, no Jardim Aeroporto 2), o Semae passará a utilizar, na Indonésia, uma tecnologia inovadora para o bombeamento de efluentes, com bombas que ficam na superfície, facilitando a operação e a manutenção e melhorando as condições de salubridade e segurança.

Também será instalado um triturador para evitar que materiais sólidos lançados na rede comprometam a operação, eliminando o lixo e partículas que poderiam interferir no funcionamento das bombas. As partículas são os materiais jogados de forma irregular no sistema de esgoto.

É comum as equipes responsáveis pela manutenção da rede retirarem das tubulações vários detritos como gordura solidificada, pedaços de madeira e de colchão, por exemplo. São materiais que jamais poderiam estar na tubulação de esgoto. O triturador é também uma alternativa à grade de retenção que tem de ser limpa constantemente para retirada de resíduos.

As estações elevatórias são estruturas importantes dentro do sistema de esgotamento sanitário. Elas fazem o bombeamento de esgoto de redes profundas para um nível mais alto. Já a linha de recalque é a tubulação que conduz os efluentes da elevatória até um ponto a partir do qual possa seguir por gravidade até uma unidade de tratamento.

Além da reforma e modernização da estação, a autarquia também construirá no local um muro de proteção contra erosões para a tubulação que fará o encaminhamento do esgoto para tratamento. A estrutura será de gabião (malha de aço preenchida com pedras). O Semae já concluiu a primeira etapa e fase final será licitada, num investimento previsto de R$ 409 mil.

A Prefeitura e o Semae também estão investindo R$ 9,5 milhões (recursos do Governo Federal) em esgotamento sanitário em Jundiapeba e Nova Jundiapeba. As obras estão em fase inicial e incluem a construção de uma estação elevatória, 15 quilômetros de redes, 1.760 metros de coletor-tronco e 1.240 metros de linha de recalque (bombeamento).