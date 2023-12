Estação Estudantes da CPTM terá um dos acessos interditados para obras de melhoria

A partir de 02 de janeiro, um dos dois acessos à Estação Estudantes, da Linha 11-Coral, localizado na Rua Oito de Junho, S/N (acesso 1 - lado da universidade UBC) será fechado temporariamente para execução de obras para substituição das calhas da cobertura da estação.



As intervenções são necessárias para a melhoria do sistema de captação de água de chuva. A previsão é de 15 dias de obras.



Durante o período de obras, os passageiros poderão utilizar o acesso 2 (lado da universidade UMC, localizado na Rua Prof. Álvaro Pavan para entrar e sair da estação.



Quem precisar comprar bilhete (QRCode) com pagamento em dinheiro deverá utilizar a bilheteria, localizada no lado do acesso que estará fechado, adquirir a passagem e atravessar a rampa para chegar ao acesso 2 (lado UMC) e embarcar na estação. Para aquisição de bilhete (QRCode) com cartão de débito, o passageiro poderá adquirir seu direito de viagem nas máquinas de autoatendimento, localizadas no acesso 2 (lado UMC), sem necessidade de mudar de lado.



A alteração será informada aos passageiros por avisos sonoros na estação e sinalização no local. Os colaboradores da estação estarão preparados para auxiliar e orientar os passageiros nos seus deslocamentos. É possível também esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.