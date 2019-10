Estação Ferraz oferece nesta sexta-feira ação de saúde

Passageiros da Estação Ferraz de Vasconcelos terão nesta sexta-feira, 11, das 9 às 14 horas, a oportunidade de realizar testes de saúde, como Hepatite C, HIV e Sífilis, além de medir a pressão arterial. Serão oferecidos 600 testes.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura, com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos passageiros.

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode comprometer seu funcionamento. Pode ser causada por vírus, bactérias, álcool, drogas e alguns medicamentos. Na maioria das vezes não há sintomas e, por isso, as hepatites passam despercebidas.

Já a transmissão do vírus HIV, que não tem cura, acontece através do compartilhamento de seringas e objetos cortantes sem esterilização. A sífilis, que também é transmitida sexualmente, pode ser curada e o tratamento é realizado com a administração do medicamento benzetacil.

A hipertensão acomete cerca de 25% dos brasileiros e é responsável por cerca de 40% dos infartos, 80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. Os principais sintomas incluem dores no peito, na cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal.

A auriculoterapia utiliza pontos nas orelhas para tratamento de diversos sinais e sintomas comuns no âmbito físico, mental e emocional do paciente, e será aplicada por um técnico especializado neste procedimento.

Serviço:

Ação de Saúde

Local: Estação Ferraz de Vasconcelos (Linha 11-Coral)

Data: sexta-feira, 11/10

Horário: das 9h às 14h

Grátis