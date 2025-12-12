Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Natal

Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel

Celebração natalina acontece entre os dias 13 e 23 de dezembro, das 15 às 20 horas; toda programação é gratuita

12 dezembro 2025 - 21h00Por Gabriel Vicco - de Poá
Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai NoelEstação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Estação Natal Poá foi aberta oficialmente na tarde desta sexta-feira (13), na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe e conta com uma decoração temática, atrações culturais, presença do Papai Noel e diversas outras programações gratuitas.

A celebração natalina acontece no local entre os dias 13 e 23 de dezembro, das 15 às 20 horas.

Entre as atrações gratuitas que estarão na Estação Natal Poá estão: brinquedos infláveis, áreas instagramáveis, pipoca, algodão doce e a casa do Papai Noel.

Durante a cerimônia de abertura, alunos de escolas municipais de Poá fizeram uma apresentação e cantaram músicas natalinas.

Em entrevista, o prefeito Saulo Souza fez um balanço dos eventos realizados em Poá em 2025.

“Nosso compromisso, além de levar a excelência em cada detalhe na nossa cidade, é proporcionar momentos para que as melhores memórias infantis fossem registradas. Por isso em todas as datas comemorativas criamos uma programação especial. No Natal não poderia ser diferente”.

O chefe do Executivo municipal ainda reforçou a importância dessas ações para fomentar o Turismo da cidade.

“As famílias poaenses não se sentiam mais pertencentes aos espaços turísticos que existem na cidade. À medida que as pessoas começam a ocupar os espaços que são preparados para elas, como as Praças da Bíblia e dos Eventos, movimenta a economia local e desperta o visitante para conhecer nossa cidade. Tudo isso fortalece nossa identidade, nosso turismo, gera emprego e renda, movimenta a economia local e contribui para Poá voltar a ter o patamar que tinha de cidade considerada turística. Esse é o nosso compromisso”, continuou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flávia Souza disse que o objetivo é criar memórias nas crianças e nos munícipes de Poá. 

“A principal mensagem é que todas as famílias poaenses tenham um Natal inesquecível. Queremos criar memórias inesquecíveis nas crianças. Foi uma vila preparada com muito amor e carinho. As crianças vão ter um Natal especial. A população de Poá merece”, disse.

Presenças

O evento foi acompanhado pelo prefeito Saulo Souza, pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Flávia Souza, e por todos os secretários municipais

