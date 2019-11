Estacionamento no Centro de Mogi será liberado a partir do dia 29 de novembro

O estacionamento na área central da Cidade será liberado a partir de 29 de novembro para facilitar o acesso dos consumidores às compras na Black Friday e no Natal. O anúncio do secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, foi feito aos diretores da ACMC - Associação Comercial de Mogi das Cruzes, em reunião na terça-feira (12), com a presença também do chefe de Gabinete, Romildo Campello. A liberação vai valer de 29 de novembro a 31 de dezembro.

Além das vagas já existentes e que funcionam no sistema rotativo, serão disponibilizadas 110 novas vagas para estacionamento gratuito em bolsões nas ruas Coronel Souza Franco (entre a rua Capitão Manoel Caetano e a rua Presidente Rodrigues Alves), José Bonifácio (entre a rua Padre João e a rua Doutor Deodato Wertheimer), Tenente Manoel Alves dos Anjos (entre a rua Major Sílvio de Miranda e a rua Professor Flaviano de Melo) e Braz Cubas (entre a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a rua Barão de Jaceguai).

Nas ruas Coronel Souza Franco e José Bonifácio, o estacionamento será liberado o dia todo. Já nas ruas Tenente Manoel Alves e Braz Cubas, a liberação vale somente a partir das 19 horas.

"O sistema é o mesmo adotado no ano passado e que solicitamos novamente porque funcionou muito bem. As expectativas para esse Natal são as melhores dos últimos anos e ter a facilidade do estacionamento é essencial para que os consumidores venham ao Centro fazer suas compras", pontua o presidente da ACMC, Marco Zatsuga, que participou da reunião ao lado dos diretores Mohamad Issa e Roberto Assi.

Os representantes da ACMC destacaram ao secretário de Transportes a importância da liberação começar já na Black Friday, data que se consolida como um importante período para as vendas do comércio, em especial de eletrodomésticos e eletrônicos. "As lojas físicas têm aderido cada vez mais a Black Friday e muitos consumidores antecipam as compras de Natal para aproveitar as promoções. A data coincide também com o pagamento do 13º salário e o movimento de consumidores cresce significativamente", frisa o presidente Zatsuga.

O secretário de Transportes informou aos diretores da ACMC que durante todo o período os agentes de trânsito deverão fiscalizar o uso rotativo das vagas e também essas vagas gratuitas. A intenção é que o estacionamento seja utilizado mesmo pelos consumidores.