Estações da CPTM em Itaquá receberão projeto Mulheres contra AIDS

Na semana que antecede o carnaval, o projeto Mulheres contra Aids, que distribui preservativos gratuitamente, chega a mais uma edição. A partir desta segunda-feira (5), a campanha itinerante desembarcará na Estação Itaquaquecetuba, na Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana).

Os usuários poderão retirar os preservativos no display que ficará no local até o início de abril, quando será levado para a Estação Engenheiro Manoel Feio e, posteriormente, para a Estação Aracaré. A previsão é que, neste semestre, sejam distribuídos cerca de 220 mil preservativos feminino, masculino, além de gel lubrificante, nas três estações.

A iniciativa é da Secretaria de Políticas para Mulheres de Itaquaquecetuba, que disponibiliza os preservativos em displays instalados em vários pontos da cidade, com livre acesso e grande circulação de pessoas, como as estações de trens da CPTM, uma das empresas apoiadoras da ação.

Além de ajudar as mulheres a evitarem a gravidez indesejada, o projeto também contribui na prevenção de DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis). Feita de látex ou poliuretano, a camisinha é um método contraceptivo do tipo barreira, sem contraindicações, que previne gravidez indesejadas, além de ser eficiente na proteção contra as DST, como sífilis, HIV e HPV.

Sobre as DST

As DST são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros micróbios que são transmitidos, principalmente, através de relações sexuais sem o uso de preservativo com uma pessoa infectada. Geralmente, a manifestação se dá por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.

Algumas doenças podem não apresentar sintomas. No entanto, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como infertilidades, câncer e até mesmo à morte.

Usar preservativos em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das DST, em especial do ví­rus da Aids, o HIV. O tratamento das DST melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas enfermidades.

Campanha "Mulheres contra a Aids"

De 05/02 a 02/04: Estação Itaquaquecetuba

De 03/04 a 04/06: Estação Eng. Manoel Feio

De 05/06 a 31/07: Estação Aracaré