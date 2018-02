Estações do Alto Tietê disponibilizam máquinas para compra de crédito no Bilhete Único

Os usuários das linhas 11-Coral e 12-Safira contam com novo dispositivo para compra de crédito no Bilhete Único. As máquinas são do tipo autoatendimento e aceitarão cartões de débito das bandeiras Mastercard, Visa e Elo. Todas as estações do Alto Tietê contarão com o serviço.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as estações da região que terão as máquinas de recarga são: Antônio Gianetti (Ferraz); Poá; Suzano; Jundiapeba; Estudantes; Braz Cubas; Mogi das Cruzes; Itaquaquecetuba; Aracaré; e Calmon Vianna.

Todas as estações da CPTM também contam com máquinas validadoras para verificação de saldo e carregamento do Bilhete Único, serviço prestado pela empresa Planinvest, vencedora da licitação. No total, são 473 máquinas em todas as estações das linhas da empresa.

Já a vencedora da licitação para prestação de serviço de compra de crédito do Bilhete Único foi a Autopass.