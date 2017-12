Estações Mogi e Estudantes recebem campanha pelo fim da violência contra as mulheres

O dia internacional dos "Homens Pelo Fim Da Violência Contra as MULHERES", celebrado nesta terça-feira (5), terá ação de sensibilização nas estações Mogi das Cruzes e Estudantes, na Linha 11-Coral. Das 17 horas às 19 horas, os usuários que passarem por uma das estações receberão laços brancos, símbolo da campanha, além de panfletos alusivos à data.

A ação, que antecede o dia oficial, é realizada pelo Lions Clube de Mogi das Cruzes, em parceria com a CPTM. O objetivo é atrair os usuários do sexo masculino para se engajarem no movimento pelo fim da violência contra as mulheres.

No Brasil, o dia 6 de dezembro foi oficializado como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres através do Decreto de Lei nº 11.489, de 20 de junho de 2007.

Nesta data, em 1989, ocorreu um triste e trágico incidente que marcou o nascimento da Campanha. O jovem Marc Lepine, de 25 anos, invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica, na cidade de Monteral, Canadá. Ele ordenou que os cerca de 50 homens se retirassem da sala, permanecendo somente as mulheres. Gritando: "você são todas feministas!?", começou a atirar enfurecidamente, assassinando 14 mulheres, à queima roupa. Em seguida, suicidou-se. O rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino.

O crime abalou e mobilizou a opinião pública de todo o país. Assim, um grupo de canadenses decidiu se organizar para dizer que existem homens que cometem a violência contra a mulher, mas existem também aqueles que repudiam essa atitude. Eles elegeram o laço branco como símbolo e adotaram o lema de jamais cometer um ato violento contra as mulheres e não fechar os olhos frente a essa violência.

A campanha do Laço Branco (White Ribbon Campaign): “Homens pelo fim da violência contra a mulher”, nas duas últimas décadas, foi implementada em diferentes países: na Ásia (Índia, Japão e Vietnã), Europa (Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra e Portugal), África (Namíbia, Quênia, África do Sul e Marrocos), Oriente Médio (Israel), Austrália e Estados Unidos. No Brasil, o lançamento oficial da Campanha foi realizado em 2001.