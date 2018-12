Estações Mogi e Estudantes terão testes gratuitos de Sífilis, HIV e Hepatite

Os usuários que passarem pela Estação Estudantes, na quinta-feira (6), entre 17 horas e 22 horas, poderão fazer testes gratuitos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Na sexta-feira (7), a ação será das 8h30 às 12h30, na Estação Mogi das Cruzes.

Serão realizados 150 testes na quinta e outros 150 na sexta. Os resultados poderão ser conferidos 15 dias após o atendimento. O objetivo é diagnosticar as doenças e conscientizar a população, principalmente os grupos mais vulneráveis, como os jovens de 15 a 24 anos, faixa etária que registrou um aumento de 85% no número de casos, nos últimos 10 anos.

É importante ressaltar que a Sífilis é uma infecção bacteriana que pode ser curada, enquanto o HIV não tem cura, mas o tratamento, por meio de medicamentos, pode reduzir a progressão da doença. Ambas são transmitidas, geralmente, pelo contato sexual. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a Sífilis adquirida (que ocorre em adultos) aumentou 27,9% entre 2015 e 2016. No caso do HIV, entre 2007 e 2018, foram notificados mais de 247 mil casos.

A hepatite C é uma doença viral assintomática ou sintomática que se dá devido ao uso de alguns remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível. No Brasil, mais de 70% dos óbitos por hepatites virais são decorrentes da Hepatite C, seguido da Hepatite B. O país registrou 40.198 casos novos de hepatites virais em 2017.

Ações de Saúde e Bem-estar

Promovida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, a ação faz parte do projeto “Fique Sabendo” da Secretaria de Saúde e conta com apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção da saúde e bem-estar dos usuários, incentivo à leitura, mostras artísticas, exposições, apresentações e manifestações culturais de artistas e instituições parceiras.

Serviço:

Campanha Fique Sabendo

Estação Estudantes – Linha 11-Coral

Data: quinta-feira (6/12)

Horário: das 17:00 às 22:00

Estação Mogi das Cruzes – Linha 11-Coral

Data: sexta-feira (7/12)

Horário: das 8h30 às 12h30