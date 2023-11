Estado abre inscrições para curso gratuito de educação financeira

Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode se inscrever para aprender sobre os princípios da educação financeira, orçamento e planejamento financeiro.

A iniciativa é totalmente gratuita e dissemina conhecimentos necessários para o participante realizar planejamentos de orçamento pessoal e/ou familiar para o uso consciente do dinheiro, visando o equilíbrio financeiro, mais qualidade de vida e motivação. Além disso, receberão dicas para economizar nas despesas e evitar acúmulo de dívidas.

O curso será dividido em quatro encontros presenciais no Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), equipamento da SEDPcD, tendo início no dia 14 de novembro e encerrando em 5 de dezembro, das 9 às 11 horas.

Os interessados devem se inscrever por meio do link: bit.ly/44MkbWC . As vagas são limitadas.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abriu as inscrições para o curso presencial de Educação Financeira, em parceria com o Centro de Tecnologia e Inovação. Moradores da região podem se inscrever.