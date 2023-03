Estado amplia vacinação com bivalente para população acima de 60 anos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo o calendário do Ministério da Saúde, amplia a partir desta segunda-feira (6) a vacinação com Pfizer Bivalente para toda população acima de 60 anos de idade. Até este domingo (5), mais de 538 mil doses já haviam sido aplicadas em todos os 645 municípios do Estado.

Além deste novo público, a vacinação segue disponível também para as pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPI's) a partir de 12 anos, tanto abrigados quanto trabalhadores; imunocomprometidos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

“A aceitação da população está dentro do esperado e temos certeza de que essa nova faixa etária também irá corresponder. Em cinco dias de vacinação já aplicamos quase meio milhão de doses e a nossa expectativa é que a cada novo público a procura aumente ainda mais”, disse Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo.

A vacinação com a bivalente e demais doses podem ser acompanhadas diariamente pelo VacinaJá, disponível no link: https://vacinaja.sp.gov. br/vacinometro/.