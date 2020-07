Estado anuncia mais 10 respiradores para Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes deve ganhar, nos próximos dias, mais 10 leitos públicos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid-19. Os novos leitos serão instalados no Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, no Distrito de Jundiapeba, para aumentar a capacidade de atendimento aos casos mais graves do coronavírus na região.

A notícia foi confirmada ao prefeito Marcus Melo, na noite de terça-feira (14/07), pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Com os novos equipamentos, Mogi passará a contar com 128 leitos de UTI, dos quais 87 públicos, 54 deles implantados no Hospital Municipal, onde funciona o Centro de Referência do Coronavírus.

“Somente no Hospital Municipal conseguimos quintuplicar o número de leitos de UTI para atendimento aos pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. A instalação de mais 10 leitos públicos de UTI na cidade colabora para ampliar os atendimentos e reduzir nossas taxas de ocupação”, explica o prefeito. Nesta quarta-feira (15/7), a taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 51,6% e, de enfermaria, 42,9%.

Os leitos de UTI Covid no Dr. Arnaldo serão instalados com novos respiradores destinados à unidade. O Governo de São Paulo anunciou, nesta semana, a distribuição de mais 179 respiradores para hospitais de 45 cidades localizadas no interior e na Grande São Paulo. O Dr. Arnaldo está entre as unidades contempladas, segundo o Estado, porque faz parte da "reserva estratégica" para eventual demanda regional no enfrentamento à pandemia.

Há pouco mais de um mês, o Estado encaminhou os primeiros 20 respiradores para a cidade, utilizados para implantação de leitos de terapia intensiva no Hospital Municipal. Desde o início da pandemia, a unidade já realizou 9.035 atendimentos, dos quais 802 pacientes permaneceram internados – 40% em leitos de UTI pelo período médio de cinco dias.

Desde o início da semana, o município está na fase 3 – Amarela do Plano São Paulo, do Governo Estadual. A mudança de fase permite a reabertura dos setores de beleza, bares, restaurantes e lanchonete, as academias e serviços de educação não-regulada, mas ainda exige cuidados de rotina e isolamento social, sempre que possível, principalmente para idosos e pessoas com doenças preexistentes. Até o momento, Mogi das Cruzes soma 2.911 casos confirmado de Covid-19 dos quais, infelizmente, 202 pacientes foram a óbito.