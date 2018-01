Estado autoriza nomeação de 144 professores PEB II para o Alto Tietê

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou a nomeação de 144 professores para o Alto Tietê. De acordo com a Secretaria da Educação, os profissionais são remanescentes do concurso PEB II (Anos finais do Fundamental - 1º ao 5º ano e Ensino Médio). Em todo Estado, serão mais de 2.675 docentes. O despacho foi publicado no Diário Oficial, no último sábado (6) e permite que a Secretaria da Educação adote, a partir de agora, as providências necessárias para nomeação dos docentes.

O certame foi realizado em 2013 e já foram chamados mais de 65 mil docentes. Na rede paulista, a categoria tem rendimento de R$ R$ 2.585,00 para 40 horas semanais, conforme projeto de lei de reajuste que será encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa (Alesp), com pagamento retroativo a 1º de fevereiro. O concurso foi o maior do magistério paulista com 322,7 mil inscritos para 59 mil vagas.

Os docentes vão atuar nas disciplinas de Artes, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia e Educação Especial (deficiências auditiva, física, intelectual, visual e transtornos globais do desenvolvimento – TGD).