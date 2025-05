Estado conclui 150 obras em escolas e creches no Alto Tietê

O Governo de São Paulo entregou 4.479 obras em escolas e creches no período entre janeiro de 2023 e março deste ano.

Em 27 meses, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) investiu R$ 2,2 bilhões em construções e reparos em prédios escolares, via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou por meio de acordos com prefeituras municipais. Na região do Alto Tietê, foram investidos R$ 59,5 milhões em 150 obras.

Em todo o estado, 1,6 milhão de alunos foram beneficiados pelas obras em 2.809 escolas situadas em 529 cidades. Na região do Alto Tietê, as 150 obras beneficiaram mais de 71 mil estudantes. As intervenções incluem reformas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aulas de unidades que atendem estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Também foram revitalizadas fachadas e telhados, além das adequações de acessibilidade e climatização nas escolas.

Fabricio Moura Moreira, presidente da FDE, destaca o aporte destinado às reformas realizadas nos edifícios escolares. “Esses investimentos ajudam a garantir que a gente tenha escolas seguras e em boas condições para que o professor possa trabalhar e o estudante possa aprender”.

No mesmo período, o Estado de São Paulo já entregou 58 unidades do Programa Creche Escola. Por meio de convênios firmados com as prefeituras das cidades paulistas, foram investidos R$ 133,7 milhões e criadas 7.400 novas vagas. O valor integra o montante de R$ 2,2 bilhões investidos pelo Governo do Estado desde o início da gestão. Na região do Alto Tietê, foram entregues duas creches, nas cidades de Salesópolis e Biritiba Mirim.