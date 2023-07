Estado conclui manutenção da Barragem da Penha para controlar vazão do Rio Tietê na região

O governo do Estado concluiu a manutenção das seis comportas da Barragem da Penha, responsáveis pelo escoamento da água do Rio Tietê que se acumula na região.

Com a conclusão do serviço, a partir do próximo verão, quando as chuvas se intensificam, as cidades do Alto Tietê serão menos afetas. No início deste ano, em Itaquaquecetuba, diversos bairros sofreram com alagamentos pela baixa vazão de água.

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, comemorou a conclusão das obras.

“Depois de muito sofrimento causado pelas enchentes no inicio do ano, os moradores de Itaquá podem ficar um pouco mais tranquilos”, disse o prefeito.

Segundo explicou Boigues, com as comportas concertadas, a vazão das águas que caírem em Itaquá e outras cidades da região vão escoar de forma mais rápida.

“No próximo ano, as águas de chuva que caírem vão escoar de forma mais rápida, represando por menos tempo em Itaquaquecetuba e outras cidades da região”, afirmou.

Boigues concluiu o vídeo agradecendo o governo do Estado pela ajuda.

“Quero agradecer o governador Tarcísio de Freitas por honrar o compromisso firmado no início do ano. Ele esteve em Itaquá e agora cumpriu com o prometido”.

Manutenção

As obras de manutenção duraram três meses.

As obras, realizadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão vinculado à Secretaria de

Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), contaram com um investimento de R$ 197 mil. A última manutenção do sistema hidráulico, original de 1983, havia sido realizada em 2012.

“A reforma reflete a preocupação do Governo de SP em investir na mitigação dos efeitos dos eventos climáticos extremos. Por meio da manutenção dos equipamentos, ampliação do desassoreamento e do trabalho em conjunto com as prefeituras, vamos, cada vez mais, encontrar soluções para as cheias na região”, reforçou a secretária da pasta, Natália Resende.