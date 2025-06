Estado confirma inauguração do Hospital da Mulher de Mogi

O governador Tarcísio de Freitas anunciou, nesta terça-feira (03), a inauguração do Hospital da Mulher de Mogi das Cruzes para outubro deste ano. A divulgação foi feita durante a inauguração da Praça da Cidadania, no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba.

Na ocasião, o governador também declarou que ainda neste primeiro semestre devem começar as tratativas para obras da Alça da Ayrton Senna em Itaquá, e a duplicação da rodovia SP-56, que beneficiará os municípios de Itaquá e Arujá.

“Nessa duplicação o estado vai investir cerca de R$ 340 milhões. As alças da Ayrton Senna em Itaquá vão virar uma realidade também. Isso é importante para o desenvolvimento local, é importante para indústria e para geração de emprego”, destacou Freitas.

Além disso, o governador reforçou a criação de uma Praça da Cidadania no município de Poá.

Praça da Cidadania

Os anúncios foram feitos durante a inauguração da Praça da Cidadania, no Parque Residencial Marengo, em Itaquaquecetuba, nesta terça-feira (03). O espaço, além de contar com área para esportes e lazer, abriga uma Escola de Qualificação Profissional, que oferecerá cursos gratuitos à população.

O equipamento ocupa uma área de 5,4 mil m² e conta com quadra poliesportiva, quadra de basquete 3x3, pista de skate, academia ao ar livre, parquinho infantil, área de jogos e pista de caminhada, além de salas para cursos de qualificação, espaços para serviços ao cidadão e salas multiuso.

Na parte de qualificação profissional, a escola vai oferecer cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, moda e arte, informática e construção civil. “Capacitação será ofertada, dividida em seis áreas, e que tem como objetivo levar habilidade e ferramentas para os alunos poderem se inserir no mercado de trabalho”, destacou a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, a primeira-dama Cristiane Freitas.

“Hoje, quando temos essas escolas de qualificação, nós capacitamos os nossos moradores para ficarem com os empregos gerados dentro de Itaquá. Esse equipamento é de grande importância e vai nos ajudar a capacitar a mão de obra da cidade e trabalhar o esporte e lazer”, comentou o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues.

A solenidade também contou com a presença da primeira-dama do município, Mila Boigues; os deputados estaduais André do Prado, Jorge Wilson e Tomé Abduch; os prefeitos Luís Camargo, de Arujá, Mara Bertaiolli, de Mogi, Pedro Ishi, de Suzano, Inho Taino, de Biritiba Mirim, Rodolfo Marcondes, de Salesópolis e Saulo Souza, de Poá; a presidente do PL Mulher Mogi, Dana Vidal Costa; além de vereadores e outras autoridades.