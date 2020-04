Estado de São Paulo cria cadastro dos profissionais de Libras

Com o objetivo de tornar São Paulo um lugar cada vez mais acessível, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o Cadastro Estadual dos Profissionais da Libras (Língua Brasileira de Sinais). A iniciativa busca realizar um levantamento sobre intérpretes, guia-intérpretes, tradutores, instrutores e professores de Libras, Libras-tátil e outros métodos de comunicação de pessoas surdocegas, atuantes no Estado São Paulo.

A inscrição deve ser realizada pela internet. As informações levantadas são de grande relevância para a criação de políticas públicas e o monitoramento da acessibilidade em munícipios do Estado.

Além disso, as informações constarão na Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ferramenta que fornece informações sobre as pessoas com deficiência a gestores públicos e a população em geral.