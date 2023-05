Estado de São Paulo tem 52% das praças de pedágio recebendo pagamento com cartão

O pagamento da tarifa de pedágio com cartão por aproximação já é uma realidade em 52% das praças de pedágio das rodovias concedidas do Estado de São Paulo, sob gestão de 20 concessionárias e fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Atualmente, 91 praças já recebem este tipo de pagamento, que traz mais fluidez ao tráfego e conforto aos motoristas. Desse total, em 71 praças, os pagamentos são feitos por meio de cartão de crédito ou débito e 20 somente por débito. De outubro de 2022 para janeiro de 2023 a aceitação de cartões saltou de 9% para 15,5%.

A inovação com o uso de pagamento por meio de cartões de crédito e débito teve início em abril de 2020, com investimentos das concessionárias Ecovias e Ecopistas, que foram as primeiras a implantar a ferramenta nas praças de pedágio das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Este tipo de pagamento, que utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), foi bem aceito pelos motoristas, começando com 2% de utilização e hoje já representa 21% do total de pagamentos nas 11 praças de pedágio das duas concessionárias. O uso desta tecnologia também resultou em uma menção honrosa à Ecovias, em 2023, no prêmio P3C categoria “Melhor Gestão Privada em projetos de infraestrutura”.

A tecnologia, agora, está espalhada pela malha concedida do Estado de São Paulo. Na região de Campinas, por exemplo, as principais rodovias, como a Anhanguera (SP 330) e a Bandeirantes (SP 348), operadas pela CCR AutoBan, e a D. Pedro I (SP 065), administrada pela Rota das Bandeiras, já contam com a facilidade.

Juntas, as duas concessionárias contam com 18 praças que aceitam essa ferramenta. O Sistema Castello Branco (SP 280)/Raposo Tavares (SP 270), administrado pela CCR ViaOeste, também já recebe pagamento com cartão por aproximação. O Trecho Oeste do Rodoanel também tem a facilidade, entre outras rodovias do Programa de Concessões do Estado de São Paulo.

“O uso de tecnologias que tragam mais segurança e fluidez ao tráfego são premissas dos contratos do Programa de Concessões Rodoviárias, assim como mais conforto aos motoristas que utilizam os mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas”, reforça Milton Persoli, diretor geral da Artesp.

Este método de pagamento vale para todo tipo de veículo por meio de cartões que tenham a tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication), basta conferir se o seu cartão é aceito nessas plataformas e informar o operador de pedágio que você irá fazer o pagamento por aproximação.