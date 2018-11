Estado define para 24 de março concurso de Supervisores de Ensino

A Secretaria da Educação do Estado definiu para 24 de março de 2019 o concurso público para Supervisores de Ensino. Está previsto o preenchimento de 372 vagas, de acordo com a demanda nas 91 Diretorias Regionais. O edital completo com pré-requisitos e calendário será divulgado na edição do próximo dia 22 de novembro do Diário Oficial.

A aplicação do exame estava agendada para 10 de fevereiro. Mas, a pedido da rede, o governo estadual decidiu adiar a data e dar mais tempo de preparação aos candidatos. Em São Paulo, o supervisor de ensino tem salário base de R$ 3.474,07, além da gratificação de R$ 1.064,80 (40 horas).

Provas de Valorização pelo Mérito

A Secretaria da Educação também prepara para a próxima semana a publicação dos editais das Provas de Valorização pelo Mérito do Quadro do Magistério (QM) e Apoio Escolar (QAE). A promoção garante aos aprovados um reajuste salarial e a passagem de faixa em que seu cargo ou função-atividade se encontra para a faixa imediatamente superior.

Para o QM, as avaliações estão marcadas para 9 e 16 dezembro (veja tabela abaixo) e são retroativas ao ano de 2016. Podem participar Professor Educação Básica I, Professor Educação Básica II, Supervisor de Ensino, Diretor de Escola, Assistente Diretor de Escola e Coordenador Pedagógico que se encaixam nas regras da política. Já para o QAE, a prova no dia 9 de dezembro corresponde ao período de 2017 e é aberta a Agente de Serviços Escolares, Agente de Organização Escolar e Secretário de Escola.

Promoção Quadro do Magistério

Data Ano de referência Quem faz 09/12/2018 2016 Suporte Pedagógico e PEB II Educação Especial 16/12/2018 2016 PEB I e PEB II

Promoção QAE