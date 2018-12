Estado divulga classificação de professores inscritos no processo de atribuição de aulas e classes 2019

Já está disponível na plataforma GDAE da Secretaria da Educação do Estado a lista de classificação do processo de atribuição de classes e aulas 2019. O cadastro, aberto em agosto, é válido a docentes efetivos, não efetivos e das categorias S, O e V. O prazo para recursos segue até a próxima quinta-feira (6) e o resultado final será divulgado no dia 13. A previsão é que a escolha de vagas seja realizada ainda em dezembro.

Durante o período de inscrições, os professores efetivos (A) tiveram a chance de registrar no sistema se queriam manter, ampliar ou reduzir a jornada de trabalho. Já os não efetivos (P, N e F) puderam escolher a carga horária e o interesse em mudar ou não de Diretoria de Ensino.

Para os educadores S, o processo é exclusivo para atuação em caráter eventual. Por outro lado, os temporários (O) com contrato ativo celebrado entre 2016, 2017 e 2018 escolheram a carga máxima pretendida e a participação em programas ou projetos da Secretaria. Para quem se enquadra na V, o período também foi de confirmação da carga.