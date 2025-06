Estado entrega 162 obras na região e alcança 38 escolas climatizadas

Durante os 29 meses de gestão, o Governo do Estado de São Paulo entregou 4.978 obras em escolas estaduais e creches. Com um investimento de R$ 2,4 bilhões da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), 2.989 unidades de ensino foram beneficiadas em 541 municípios. Até agora, o governo já concluiu o processo de climatização em 980 unidades escolas estaduais. Até o fim deste mês, o estado deve alcançar a meta de 1.000 escolas com equipamentos de ar-condicionado instalados e funcionando.

Na região do Alto Tietê, foram entregues 162 obras em 104 unidades de ensino, em um investimento de R$ 63,5 milhões. Destas escolas, 38 receberam a climatização.

As intervenções, executadas entre janeiro de 2023 e maio de 2025, já beneficiaram 1,8 milhão de alunos da rede pública. O estado entregou reformas completas em unidades de ensino, novas creches, laboratórios, adequações de acessibilidade, melhorias nas salas de aula, cozinhas, refeitórios, quadras de esporte, telhados e fachadas.

Apenas em climatização, o Governo do Estado já investiu R$ 350 milhões. A primeira etapa do programa de climatização das escolas, que contempla 1.000 unidades escolares, está em fase final de conclusão e deve ser finalizado até o final do mês. O projeto tem como objetivo atingir a climatização de 60% das unidades da rede até o início do ano letivo de 2027.

Nas escolas estaduais da Seduc-SP, as obras são contratadas e acompanhadas pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE. Fabricio Moura Moreira, presidente da Fundação, explica sobre a priorização de escolas no processo de climatização. “No programa de climatização, a gente prioriza aquelas escolas que estejam em zonas bioclimáticas mais quentes no estado e também que a rede elétrica mais favorável à implantação dos aparelhos de ar-condicionado. Então, é importante ter esses dois critérios bem técnicos para que a gente possa decidir as escolas que a gente vai implantar a climatização.”

Investimento na primeira infância

Em 29 meses de gestão, o Estado também entregou 59 unidades do Programa Creche Escola, com orçamento de R$ 137,8 milhões. Com essas unidades, foram criadas 7,6 mil novas vagas para crianças de 0 a 5 anos de idade.