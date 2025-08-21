Envie seu vídeo(11) 4745-6900
21/08/2025
Região

Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê

Com investimento de R$ 66,5 milhões, foram feitas 167 obras em escolas estaduais, aponta levantamento

21 agosto 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Estado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto TietêEstado entrega 5 obras em escolas por mês nas cidades do Alto Tietê - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo )

Entre janeiro de 2023 e julho deste ano, o Governo de São Paulo já entregou 5.538 obras e investiu R$ 2,65 bilhões em escolas estaduais e creches. O Alto Tietê recebeu 167 obras com investimento de R$ 66,5 milhões. Considerando 31 meses, ou 942 dias de gestão, a média é a entrega de cinco obras por mês pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O aporte reforça o compromisso do Governo com a modernização e a recuperação da infraestrutura dos edifícios escolares, garantindo a qualidade da educação.

As obras dos edifícios escolares da rede de ensino estadual impactaram positivamente o dia a dia dos estudantes. O montante total destinado à região do Alto Tietê resultou na intervenção de 108 unidades escolares de sete cidades - há escolas que receberam mais de uma reforma no período.

Além das obras de revitalização, a Educação de SP entregou 21 novas escolas e 60 novas unidades do Programa Creche Escola. Por meio de convênios firmados com as prefeituras das cidades paulistas, foram investidos apenas nas unidades de ensino infantil mais de R$ 141,5 milhões em obras e aquisição de mobiliário, totalizando 7,7 mil vagas para educação na primeira infância em 59 municípios.

As intervenções no período foram feitas em salas de aula, laboratórios, refeitórios e cozinhas, quadras esportivas, telhados, fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares.

O acompanhamento das obras da rede estadual é de responsabilidade da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). O presidente da Fundação, Fabricio Moura Moreira, afirma que o objetivo é deixar as escolas cada vez melhores. “A Seduc, em parceria com o FDE, vem atuando para garantir melhores condições para as unidades escolares da rede pública estadual de ensino. Essas obras são de acessibilidade, reformas para melhores condições nas escolas, nas cozinhas, nos refeitórios e nas salas de aulas. Enfim, uma série de intervenções para que toda a comunidade escolar possa estar mais bem-atendida".

