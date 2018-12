Estado envia ao Alto Tietê 19 novas viaturas para Polícia Militar

Os batalhões do Alto Tietê poderão contar com novas viaturas no policiamento nas ruas. Ao todo, 19 veículos foram enviados à região. Deste total, 7 viaturas irão incoporar o efetivo do 32º Batalhão (Suzano, Poá e Ferraz de Vasconcelos) e, também, 7 para o 35º Batalhão (Itaquaquecetuba). Em Mogi das Cruzes, sede do 17º Batalhão, irão ser mais cinco viaturas.

Segundo o Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), o anúncio sobre as novas viaturas foi realizado no final de novembro, durante solenidade de formatura de 1.812 novos soldados, que ocorreu no 'Polo Cultura Esportivo Grande Otelo, na Capital.

O comando da PM na região divulgou ainda que mais veículos policiais serão enviados a partir de 2019. "Será mais 3 viaturas, 6 motos, 3 bases comunitárias e 3 viaturas para Força Tática (pelotão de elite). As novas viaturas irão reforçar o policiamento no Alto Tietê, levando os serviços para toda população", frisou.