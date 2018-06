Estado inclui Ferraz em iniciativa de revitalização de estradas rurais

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Casa Civil, confirmou a inclusão de Ferraz de Vasconcelos no programa Melhor Caminho, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. A meta é revitalizar as estradas rurais da região do Cambiri. A ação é resultado de uma reunião realizada na segunda-feira 911) no Palácio dos Bandeirantes, em abril, com Marco Aurélio Ubiali, assessor especial do governador Márcio França (PSB) e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, Pedro Elias Bou Assi.

Na ocasião, o secretário ferrazense reivindicou a retomada da inclusão de Ferraz no programa Melhor Caminho. "Essa questão estava paralisada no governo estadual desde 2015. Quando assumimos a Prefeitura, o prefeito Zé Biruta (José Carlos Fernandes Chacon), determinou que fizéssemos uma avaliação de todos os projetos que fossem importantes para o município e que estavam na gaveta e reativássemos. O Melhor Caminho foi um deles", adiantou Bou Assi.

No relatório protocolado em 2015 junto ao Estado, estão as estradas localizadas na região do Cambiri, onde está localizado o maior cinturão de agricultura da cidade. "O programa Melhor Caminho revitaliza por completo as vias rurais, construindo até pontes se a estrada exigir esse tipo de obra para a fluidez de águas de nascentes", explica o diretor de Agricultura Vagner Vallet Ninck.