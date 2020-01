Estado investe R$ 1,8 mi para reforma de 19 escolas da região

Dezenove escolas estaduais do Alto Tietê serão reformadas durante as férias. O Governo do Estado investiu R$ 1,8 milhão, que está incluso em um pacote de melhorias que foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB).

O pacote beneficia unidades de ensino de todo o Estado com a liberação total de R$ 1 bilhão em recursos. Ao todo, 11 unidades do Alto Tietê receberam verba para reformas em telhados e calhas. A expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o inicio do ano letivo, em 3 de fevereiro.

Sete em Suzano

Das 19 escolas beneficiadas na região, sete são de Suzano, cinco de Poá, cinco de Itaquá, uma de Mogi e uma de Ferraz. Entre os serviços solicitados estão manutenções em telhas, forro, calhas, cobertura, estrutura, revisão elétrica, pintura, além da renovação de vistoria do Corpo de Bombeiros.

"O objetivo é terminar 2022 com todas as escolas que necessitem, reformadas, além, é claro, dos acabamentos e manutenção que têm que ser realizados rotineiramente", afirmou Doria, durante o anúncio que foi feito na escola estadual Professor José Maria Reys, na capital paulista.

Prioridade

A escola Professora Enedina Gomes de Freitas, em Mogi, é considerada prioritária e integra o programa Escola + Bonita. Neste caso, a escola passa por obras de maior complexidade e que contam com prazos de conclusão entre 90 e 270 dias.

Outras sete escolas na região vão receber obras emergenciais, com conclusão prevista entre 30 e 300 dias.

PDDE

No início de 2020, R$ 26,6 milhões foram depositados nas contas das Associações de Pais e Mestres de 184 escolas da região, pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

O objetivo é garantir que serviços de manutenção e reparos sejam feitos de forma mais ágil e sem burocracia.

Kit escolar

Todas as unidades estaduais da região receberão kits escolares antes de 3 de fevereiro. O conteúdo do kit varia de acordo com cada ciclo.