Estado libera R$ 2,9 milhões para impulsionar turismo em Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PL) e o governador do Estado, João Doria (PSDB), assinaram, na manhã desta quinta-feira (5), convênio que destinará R$ 2,9 milhões para a realização de obras de infraestrutura e manutenção da Praça de Eventos de Poá e para a ampliação da Casa do Artesão da cidade. O acordo foi fechado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

A verba será concedida pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur). Das cidades do Alto Tietê, além de Poá, Salesópolis também vai receber do Estado crédito de R$ 1,7 milhão.

Por conta do compromisso, o prefeito de Poá não pôde comparecer à cerimônia de abertura da 46ª edição do Expoá.

Praça de Eventos

Para as obras de infraestrutura e manutenção da Praça de Eventos de Poá, serão destinados R$ 2.654.212,19.

As obras de ampliação do prédio da Casa do Artesão receberão R$ 305.594,40 de crédito.

Para a execução do Centro de Exposições de Salesópolis, o valor destinado será de R$ 1.509.955,37. Outros R$ 188.540,37 serão destinados à revitalização de calçadas e sinalização do município. A cidade ainda vai receber R$ 70 mil, que serão usados em letreiros turísticos.

Itaú

Além de assinar o convênio, o chefe do executivo poaense voltou a falar sobre a saída do banco Itaú com o governador do Estado.

Gian Lopes tenta amenizar os impactos causados pela saída do banco da cidade, o que vai gerar um prejuízo de cerca de 40% do orçamento do município.

De acordo com o prefeito, o governador João Doria, junto com os secretários estaduais, realizam estudo para ajudar Poá.

"Tivemos uma reunião com o governador e passamos a situação que Poá está vivendo. Ele está sensível ao momento enfrentado pela cidade, mas seguimos conversando e ainda não tem nada de concreto", disse Gian.

O encontro também contou com a presença do deputado estadual André do Prado (PL), do secretário de Obras, Augusto de Jesus, e do secretário de Transportes, Wilson Lopes.