Estado pode incluir Alto Tietê na lista de novos Batalhões Especiais

O Governo de São Paulo anunciou que está planejando a criação de novos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps) em todo o Estado. Segundo o governo, estudos estão sendo feitos para definir os locais contemplados pelo projeto. Quatro municípios já foram escolhidos para receberem os novos batalhões.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou a ampliação das instalações dos Baeps em todo o Estado. A região do Alto Tietê possui chances de receber o projeto. "Há estudos em andamento para definir o cronograma. O combate à criminalidade e o reforço no policiamento são compromissos da atual gestão", afirma a Secretaria de Segurança.

Na sexta-feira (8), o governador João Doria (PSDB) assinou o decreto de criação de quatro Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep) no Estado. As novas unidades serão instaladas na Capital, Grande São Paulo e Interior e deverão entrar em funcionamento na primeira quinzena de abril.

"Todos os policiais que vão atuar no Baep passarão por treinamento sob coordenação e aplicação do Comando de Policiamento de Choque, com padrão Rota, para o patrulhamento tático, gerenciamento de crise, negociações com reféns, busca e apreensão de artefatos explosivos, patrulha em locais de risco, ações táticas especiais, controle de multidões e policiamento em manifestações", afirmou o governador.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo Viera Salles, afirmou que os novos batalhões são um avanço institucional para todas as regiões de São Paulo. "Será feito um curso de sete semanas de nivelamento dos policiais e o objetivo é que tenhamos estruturas próprias no Interior para fazer frente a essas demandas", afirmou o coronel Marcelo Vieira Salles.

"Os Baeps foram criados para combater o crime de maneira mais ostensiva no Estado. Nas unidades especializadas, as equipes atuam de forma semelhante aos padrões do policiamento de Choque. Atualmente, há cinco Baeps distribuídos em Campinas, Santos, São José dos Campos, zona Leste da Capital e Barueri. A previsão é que os quatro novos Baeps passem a funcionar em meados de abril", acrescenta a Secretaria de Segurança.

A Secretaria afirma que só em 2018, as unidades foram responsáveis pela prisão e apreensão de 3.856 criminosos, pela recuperação 371 veículos e por tirar das ruas mais de 3,3 toneladas de drogas e 516 armas de fogo ilegais.