Estado proíbe uso de bicicletas nos trens e fecha bicicletários

O governo do Estado proibiu o uso de bicicletas nas composições e estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e fechou todos os bicicletários das estações do Alto Tietê.

Ao todo, foram fechados os bicicletários de quatro estações da região: Calmon Viana (Linhas 11-Coral e 12-Safira), Ferraz de Vasconcelos (Linha 11-Coral), Poá (Linha 11-Coral) e Suzano (Linha 11-Coral).

Serão 856 vagas paradas por tempo indeterminado, sendo 576 em Suzano; 136 em Ferraz; 84 em Calmon Viana e 60 em Poá. A medida afeta também usuários da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e da ViaQuatro, que opera a Linha 4-Amarela. Nelas, também está proibido o trânsito de bicicletas.

Além dos bicicletários, alguns guichês das bilheterias das estações de todoo sistema também não prestarão atendimento.

"As decisões têm o objetivo de preservar a saúde e a vida dos colaboradores, organizando a escala, contribuindo com as medidas de precaução e recolhimento que o momento exige. Novas medidas poderão ser tomadas ao longo dos próximos dias, atendendo às necessidades dos passageiros e do quadro efetivo das empresas", informou a secretaria em nota.

Dias normais

Em situação normal, o embarque de bicicletas nos trens da CPTM é permitido de segunda a sexta, a partir das 20h30, aos sábados, a partir das 14h e aos domingos e feriados o dia inteiro. Quando abertos, uso dos bicicletários é gratuito.

Baixas

A CPTM teve baixa de funcionários, que foram afastados por estarem no grupo de risco ou com atestados (cumprindo as orientações do Ministério da Saúde).

A empresa convidou colaboradores das áreas administrativas a se voluntariar para atuar nas estações. Cerca de 40 pessoas já aderiram à ação.