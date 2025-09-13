Estado recebe prefeitos do Alto Tietê para discutir regionalização da Saúde

O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, recebe nesta segunda-feira prefeitos e secretários da Região Metropolitana, que inclui o Alto Tietê, para discutir a Regionalização da Saúde.

Depois de percorrer 12 regiões do Estado, a iniciativa chega à Grande São Paulo reunindo prefeitos e secretários municipais de saúde de 39 cidades para discutir as demandas prioritárias da região, com foco em temas como oncologia, AVC, ortopedia, doenças crônicas e cardiologia.

O encontro faz parte da estratégia do Governo de São Paulo para fortalecer as Redes Regionais de Atenção à Saúde, ampliando o acesso da população a serviços especializados e garantindo maior integração entre municípios e Estado.

História

A regionalização da Saúde na região é história antiga. Em 12 de setembro de 2024, há um ano, o DS noticiou que a Secretaria de Estado da Saúde informou que mantém diálogo constante com os municípios em relação às tratativas da criação de uma regulação regional.

Segundo a Secretaria de Saúde, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do Estado. “Todas as definições sempre são informadas aos municípios da região”.

Atualmente, as filas de espera para exames, atendimentos, cirurgias e procedimentos é descentralizada, mas a atual gestão trabalha para identificá-las e unificá-las. A Secretaria de Saúde reforçou o compromisso em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, além de elevar a qualidade do atendimento e reduzir o tempo de espera na fila.

“Um exemplo desse compromisso é a Tabela SUS Paulista, uma iniciativa inédita que remunera em até cinco vezes mais pela realização de procedimentos médicos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De janeiro a junho deste ano, foram repassados R$ 46,1 milhões para os municípios do Alto Tietê”.

A regionalização da saúde, considerada uma prioridade pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat), ainda não apresenta resultados.