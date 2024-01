Estado vai abrir 440 leitos na região até o fim do ano, diz governador em exercício André do Prado

O Governo do Estado vai abrir, até o fim do ano, mais 440 leitos no Alto Tietê, sendo 200 para internação e outros 240 para hemodiálise.

A informação foi confirmada pelo governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, durante a entrega do Poupatempo de Biritiba Mirim nesta segunda-feira.

“Estamos trabalhando muito, pois a regionalização da saúde é algo que eu acredito. Assim a população tem os serviços de saúde na sua região. O governador Tarcísio tem nos ajudado muito. Já começou com a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê em Suzano. Até o final deste ano serão mais 200 leitos disponíveis para nossa região. E o governador sinalizou também com a abertura de 240 novas vagas de hemodiálise, algo urgente para nossa região”, disse André do Prado.

A regionalização da saúde, citada por André, trata-se de um sistema em implantação pelo governo de Tarcísio de Freitas. A ideia é que cada região tenha condições de atender a população desde o Pronto-Socorro até tratamentos específicos, como hemodiálise e oncologia.

“Com certeza o Alto Tietê estará na minha prioridade para ser atendida com suas demandas o mais rápido”, concluiu.

Poupatempo

Implantado em parceria com a Prefeitura, o posto tem capacidade para até 130 atendimentos diários e amplia o acesso a serviços públicos no município, em benefício direto de uma população de 32 mil pessoas.

“É um dia muito especial da minha vida, depois de 31 anos de vida pública, estar por um dia assumindo o Governo do Estado e poder representar 45 milhões de pessoas. É um orgulho e uma honra muito grande. E o Poupatempo de Biritiba é o primeiro entregue em 2024 e também vai atender toda a população de Salesópolis”, afirmou André do Prado na solenidade que reuniu parlamentares e secretários estaduais. Nesta terça-feira (9), Tarcísio de Freitas reassume o comando da gestão estadual após recesso de 15 dias.

As unidades do Poupatempo oferecem atendimento para solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo e intenção de matrícula escolar, entre outros.