'Estamos construindo o futuro de Mogi das Cruzes', diz Mara Bertaiolli sobre Novo Sistema Viário

A Prefeitura de Mogi das Cruzes apresentou nesta quinta-feira (31) o Novo Sistema Viário do município, que garantirá mais segurança, melhorias na mobilidade urbana e soluções para o trânsito nas imediações da rotatória da Praça Kazuo Kimura, conhecida como Praça do Habib's. O evento aconteceu no Theatro Vasques e teve a presença da prefeita Mara Bertaiolli, do vice Téo Cusatis, do empresário Henrique Borenstein, do presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira, o Farofa, além de secretários e vereadores, comerciantes, moradores da região e lideranças.

“Estamos trabalhando neste projeto desde o início do ano. Foram muitas reuniões com os nossos técnicos, sempre com o objetivo de proporcionar uma solução completa e de longo prazo, que equacione a questão do trânsito e garanta qualidade de vida à população mogiana. O Novo Sistema Viário, que apresentamos hoje, faz parte do programa Integra Mogi e contempla todas essas demandas, demonstrando que Mogi das Cruzes está retomando seu ritmo contínuo de crescimento, olhando para o futuro com o alicerce em sua história”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

O vice-prefeito, Téo Cusatis, destacou o trabalho conjunto realizado pelas várias secretarias municipais envolvidas, como Planejamento e Urbanismo, Mobilidade e Trânsito, Obras e Infraestrutura e Serviços Urbanos e Zeladoria. “Foi um trabalho conjunto, em que os secretários e servidores deram contribuições importantes e o resultado é um sistema viário capaz de solucionar a questão de trânsito naquela região por um período de 15 a 20 anos”, explicou.

O secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, João Francisco Chavedar, fez a apresentação do Novo Sistema Viário, ao lado do diretor da Tranzum Planejamento de Consultoria de Trânsito, Alexandre Zum. A Tranzum realizou os estudos e simulações de trânsito em embasam todo o projeto.

O diagnóstico atual mostra que o entorno da Praça Kazuo Kimura concentra atualmente um dos principais gargalos viários de Mogi das Cruzes. A praça recebe o fluxo de diversas vias importantes da cidade, como a Avenida Francisco Rodrigues Filho, Avenida Manoel Bezerra Lima Filho, Avenida Yoshiteru Onishi, além de pontos de grande movimento como o Terminal Rodoviário, a Estação Estudantes da CPTM e o principal shopping da cidade.

Além disso, em março deste ano, a Linha 11 - Coral, da CPTM, foi concedida à iniciativa privada e as obras prevêem a reforma das estações Jundiapeba, Braz Cubas, Centro e Estudantes, incluindo a implantação de viadutos e a construção da estação de Cezar de Souza.

Construção da Via Parque 1

Diante deste cenário, a primeira ação do novo Sistema Viário é a construção da Via Parque 1, uma nova ligação entre a Avenida Francisco Rodrigues Filho, a rotatória da Avenida Waldemar Costa Filho e a avenida Antônio de Almeida. Esta conexão vai desafogar o trânsito de quem sai de áreas movimentadas, como Cezar de Souza, e precisa acessar o Centro, outros bairros e a rodovia Mogi-Dutra com mais rapidez. No evento desta quinta-feira (31/7), a prefeita Mara Bertaiolli assinou a autorização para o início da licitação da obra.

O secretário João Francisco Chavedar resumiu a importância da nova via: “Os motoristas que vêm de Cezar de Souza poderão utilizar a Avenida Parque 1 para ter acesso a São Paulo, utilizando a avenida Antônio de Almeida, ou então para acessar outras regiões da cidade. Isso reduzirá de forma considerável o movimento de veículos na rotatória da Praça Kazuo Kimura”, explicou.

A segunda mudança acontecerá logo após a Via Parque 1, quando o fluxo será reorganizado para seguir pela Avenida Waldemar Costa Filho e, em seguida, pelas ruas Carlos Barattino, Avenida Cívica (Adriano Alves da Silva) e Titto Muffato. Esta reorganização facilitará a circulação em dois sentidos importantes: para quem vai em direção a São Paulo e para quem retorna à região das universidades, da Estação Estudantes e do shopping.

Neste ponto o diretor da Tranzum, Alexandre Zum, apresentou projeções que mostram os diferentes fluxos de veículos no horário de pico. De acordo com ele, as simulações demonstraram que a reorganização do fluxo de trânsito será suficiente para equacionar a demanda, incluindo também a travessia de pedestres e o planejamento para o futuro. “A Avenida Cívica possui quatro pistas e está localizada em um ponto estratégico. Um trecho da via será utilizado nesta reorganização viária, proporcionando o acesso à futura ponte estaiada”, detalhou.

Ponte Estaiada

A terceira grande transformação é a construção da nova Ponte Estaiada, que vai ligar diretamente a Avenida Manoel Bezerra Lima Filho à Avenida Yoshiteru Onishi, passando sobre a linha férrea e sobre a Avenida Francisco Rodrigues Filho. Com essa ligação, a antiga rotatória da Praça Kazuo Kimura — mais conhecida como rotatória do Habib’s — será reestruturada, com uma grande intervenção urbanística no local, que incluirá a construção de áreas de caminhada, quadra de basquete, espaços de descanso, lazer e caminhada.

A nova ponte estaiada terá 360 metros de extensão, com um único pilar de sustentação. Todo o fluxo será remanejado para essa nova estrutura, que vai garantir um trânsito muito mais rápido, seguro e contínuo, sem interferências na linha férrea. Integradas, as três grandes mudanças — a criação da Via Parque 1, a reorganização do fluxo viário e a construção da nova Ponte Estaiada — estabelecem um novo desenho para a mobilidade da cidade.

Duplicação da avenida Pedro Romero

Outra importante obra que está ligada ao Novo Sistema Viário e parte integrante do Programa Integra Mogi é a duplicação da avenida Pedro Romero, que acontecerá sem custos para o município e em parceria com a iniciativa privada, marcando a retomada as contrapartidas viárias por parte das empresas incorporadoras.

Participaram do evento os vereadores Milton Lins, o Bigêmeos, Johnny Fernandes da Silveira, o Johnny da Inclusão, Mauro de Assis, o Maurinho do Despachante, Antônio José da Silva Neto, o Tonhão, Johnross Jones Lima, Rodrigo Romão, Vitor Emori, Eduardo Ota, Malu Fernandes e Felipe Lintz.