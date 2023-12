Estevam é homenageado e recebe Colar de Honra ao Mérito na Alesp

O ex-deputado e atual conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) do Estado de São Paulo, Estevam Galvão, recebeu da Assembleia Legislativa de São Paulo o Colar de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados ao Estado. A honraria foi concedida por meio de projeto de lei de autoria do deputado Edmir Chedid.



O evento, que contou com a presença de autoridades - como o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ex-deputado federal Marco Bertaiolli, deputados e outros políticos - foi marcado pela emoção.



Estevam acaba de completar de 50 anos de vida pública - destes, mais de 20 anos foram dedicados ao parlamentarismo estadual : foram cinco mandatos como deputado estadual, período em que ele também foi relator do Orçamento do Estado, líder partidário por mais de 10 anos, segundo secretário e por fim corregedor da Alesp.



"Dia de intensa emoção e alegria para mim. Revi amigos queridos, relembrei momentos importantes que passei na Assembleia Legislativa, me emocionei com os discursos proferidos e por fim recebi o Colar de Honra ao Mérito da Alesp", disse Estevam.



"50 anos de história, de trabalho e de amizades consolidadas que levarei para sempre. Ao Edmir, grande amigo de partido, de bancada, de legislativo, o meu muito obrigado. Essa honraria permanecerá em lugar de destaque na minha vida. À minha família, todo meu amor e gratidão pelo apoio, cuidado e caminhada ao meu lado. A todos os amigos presentes - e aos que não puderam estar presentes - minha gratidão e reconhecimento. Este dia ficará marcado para sempre na minha memória", acrescentou.



"Estevam é um grande mestre para todos nós. Tive a satisfação de legislar ao lado dele por alguns mandatos e aprendi muito com a sua experiência administrativa, poder de interlocução e gestão. Esta homenagem é concedida por toda a Alesp em agradecimento à dedicação de Estevam ao nosso Estado e nossa população", afirmou o deputado Edmir.

Estevam, que após encerrar seu último mandato na Assembleia foi convidado para integrar o Governo Tarcisio de Freitas, agradeceu a honraria e reforçou seu compromisso de trabalho pelo Estado.



HOMENAGEM

A entrega do Colar de Honra ao Mérito aconteceu no dia 14 de dezembro, às 10h30, no plenário Juscelino Kubtischek de Oliveira, dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo.