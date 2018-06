Estrada Mário Covas registra 13 acidentes no 1º trimestre

Levantamento feito pela Polícia Militar (PM) do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), contabilizou, no período de três meses, 13 acidentes na Estrada Governador Mario Covas Jr. De acordo com o batalhão, os acidentes ocorrem no trecho que fica localizado no município de Suzano e que das 13 ocorrência registradas, 7 envolveram vítimas com algum tipo de lesão.

Vale destacar que a via serve de acesso as cidade de Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. Ainda de acordo com o levantamento da PM, no município de Poá, no mesmo período de tempo, não houve registro de acidentes na extensão da via.

As prefeituras das três cidades foram contatadas pela reportagem para comentar sobre o número de acidentes, a importância dos acostamentos para possíveis falhas mecânicas do veículo e a iluminação pública do local. A Prefeitura de Suzano explicou, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, que a pista no trecho de Suzano não apresenta irregularidades ou falhas significativas que possam causar acidentes.

"Haverá uma intensificação, em parceria com o Departamento de Trânsito (Detran), com foco na região norte - onde está localizado o acesso à rodovia Mario Covas", afirma.

Como resposta, a Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o trecho da cidade está sinalizado. "Apesar de ser um volume elevado de veículos no horário de pico, a faixa de rolagem existente atende a demanda de capacidade da via", explica.

A Prefeitura de Poá explicou que a Estrada Governador Mario Covas Jr não passa pela cidade. No local, a Estrada Padre Eustáquio serve de acesso à Rodovia Ayrton Senna (SP-70). "Recentemente a Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) realizou uma operação Tapa-Buracos na Estrada Padre Eustáquio. A ação contou com o apoio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que também realizou a revitalização da sinalização”.