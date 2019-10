Estradas do Quatinga recebem mutirão de limpeza e melhorias

Nove estradas rurais e vicinais do distrito de Quatinga, em Mogi das Cruzes estão recebendo um mutirão de melhorias e recuperação com a finalidade de melhorar as condições de tráfego.

São no total 26,5 quilômetros de vias que estão sendo recuperadas, com aproximadamente 468 toneladas de materiais utilizados como brita corrida, rachão, solo brita e fresa asfáltica.

As estradas que estão recebendo as melhorias são: José Pinto de Andrade; Bento de Moraes Campos, Mirão; Fontágua; do Chaparral, Nobuo Oyama; do Kazu; do Quilombo e Taquaruçu.

A Prefeitura de Mogi também enviou máquinas como a Patrol; retro; pá carregadeira e caminhão para auxiliarem no serviço. Os trabalhos estão sendo realizados pela Administração Regional do distrito com todo o suporte e apoio da Prefeitura.

Em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) foi instalado um guard-rail na SP-043 Quatinga-Barroso e o leito do rio foi desassoreado num trecho onde sempre ocorria alagamentos.

A tubulação foi desobstruída e nas últimas chuvas já não ocorreram mais problemas, segundo o administrador regional do distrito, Bruno Camargo dos Santos, que percorreu alguns pontos que receberam serviços em conjunto com o vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB), na última quinta-feira.

A mais recente melhoria começou a funcionar na semana passada: duas câmeras de monitoramento que já estão em operação na entrada do distrito.