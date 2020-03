Estradas registram 15 acidentes durante Carnaval

As estradas do Alto Tietê registraram 15 acidentes no feriado de carnaval. Essas ocorrências resultaram em 6 vítimas com ferimentos leves, uma vítima grave e nenhuma vítima fatal. As informações são da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária que abrange as rodovias das cidades da Grande São Paulo, e em especial as do Alto Tietê, como Mogi-Dutra, Mogi-Bertioga e Índio Tibiriçá. Ainda segundo a companhia, o novo equipamento para autuação por ingestão de álcool, o etilômetro passivo, foi utilizado nas operações de carnaval.

De acordo com a companhia, a implantação do novo bafômetro não substitui o antigo (etilômetro ativo), que vai continuar a ser usado. No total, 1730 motoristas foram autuados, o que equivale a um aumento de 10% no mesmo período em 2019.

Dentre estas autuações, 15% (o que equivale a 259), foram resultantes de embriaguez ao volante, o que também resulta no recolhimento das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, 2032 testes de alcoolemia (que mede o teor de álcool na corrente sanguínea) foram realizados, e três motoristas foram presos em flagrante por dirigirem alcoolizados.

A operação 'Carnaval Mais Seguro 2020' foi realizada entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Segundo nota da Polícia Milita Rodoviária, durante o período de atuação da operação, o principal foco foi garantir a maior fluidez no trânsito, fiscalização e inibição da direção sob a influência de álcool e a prevenção de crimes. Além disso, outras questões como a utilização do cinto de segurança, ultrapassagem em local proibido, uso de celular, verificação de veículos em mau estado também foram reforçadas pelas equipes da Polícia Rodoviária.

Ações de cunho educativo também foram intensificadas, em específico, a campanha permanente 'Protegendo Vidas'. Essa por sua vez, visa orientar pedestres, ciclistas e motociclistas, assim como também distribuir coletes refletores para aumentar a visibilidade destes usuários e diminuir a ocorrência de acidentes.