Estudante de escola pública de Mogi representa o país em campeonato de debate escolar em Harvard

Um estudante da 3ª série do Ensino Médio do curso de Mecatrônica da Etec Presidente Vargas, em Mogi das Cruzes, representou o Brasil no segundo maior campeonato do mundo de debate escolar, o Harvard Schools, organizado anualmente pela Sociedade de Debates de Harvard, realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A experiência internacional marca momento significativo em sua trajetória acadêmica e pessoal. Carlos Mitsuo Buto Prates integrou a delegação brasileira no Harvard Schools, que reuniu estudantes de diferentes países em um ambiente de excelência acadêmica.

Sua jornada até o cenário internacional teve início no Campeonato Nacional de Debate Escolar, promovido pelo Instituto Brasileiro de Debates, realizado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Ao lado dos estudantes Ohana Misaki, também da Etec Presidente Vargas e Egon Jungbluth de Curitiba, Carlos e seus colegas foram campeões nacionais na categoria Novice, para debatedores iniciados, resultado de intensa preparação, dedicação aos estudos e trabalho colaborativo.

Além desta colocação, as duplas Carlos Mitsuo e Ohana Misaki também chegaram junto com outra dupla de estudantes de Curitiba a semifinal Schools deste mesmo campeonato.

Além do desempenho no campeonato, Carlos também se destacou na modalidade Public Speaking, o que garantiu sua seleção para a equipe brasileira que representou o país no torneio internacional.

A sua participação nos campeonatos nacional e internacional foi viabilizada por meio de ajuda organizada por familiares, amigos e apoiadores, inclusive do Instituto Brasileiro de Debates (IBD) evidenciando a força da mobilização coletiva no incentivo à educação e ao desenvolvimento de jovens talentos.

Carlos embarcou para os Estados Unidos no dia 30 de março e retornou ao Brasil em 7 de abril, trazendo consigo não apenas a vivência internacional, mas também uma bagagem significativa de conhecimentos, experiências acadêmicas e culturais que pretende compartilhar com a comunidade escolar e com outros estudantes da rede pública.

Em suas palavras, a experiência representa muito mais do que uma conquista acadêmica: “Participar de um torneio em Harvard foi uma experiência transformadora. Tive a oportunidade de aprender com estudantes de diferentes países, trocar ideias, desenvolver ainda mais meu pensamento crítico e minha comunicação. Volto para o Brasil com a bagagem cheia de conhecimento, novas perspectivas e, principalmente, com o desejo de compartilhar tudo isso com outros estudantes da escola pública, mostrando que é possível chegar a espaços que, muitas vezes, parecem distantes da nossa realidade”, destacou.

A experiência vivenciada representa avanço acadêmico, fortalecimento de competências socioemocionais, ampliação de repertório cultural e construção de novas perspectivas educacionais. A comunidade escolar da ETEC Presidente Vargas celebra o resultado como expressão de esforço, compromisso e potencial dos estudantes da educação pública, reforçando a importância de oportunidades que ampliem horizontes e transformem trajetórias.