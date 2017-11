Estudantes do Alto Tietê podem se inscrever para Vestibulinho das Etecs

Os estudantes do Alto Tietê que desejam participar do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2018 já podem se inscrever. Na região, as unidades da instituição estão espalhadas nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano. A inscrição para o processo seletivo deve ser feita exclusivamente pelo site do Vestibulinho até 13 de dezembro – no último dia, o prazo termina às 15 horas. Para efetivar a inscrição é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 27,80, em dinheiro em qualquer agência bancária. O exame será realizado no dia 21 de janeiro de 2018.

Entre os cursos técnicos, um é inédito: Produção de Vidros, em Mogi das Cruzes, resultado da parceria do Centro Paula Souza (CPS) com a empresa Nadir Figueiredo e a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro). Outras novidades: oferta do curso técnico de Biotecnologia integrado ao Médio e do curso de Especialização Técnica de Gestão de Energia, ambos em Campinas.

Em todo Estado, são oferecidas 5.411 vagas para o Ensino Médio regular. Para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), estão disponíveis 47.115 vagas, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico em salas de escolas estaduais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental nas modalidades regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Os que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.

Ensino Técnico Integrado ao Médio



Para o Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim), são oferecidas 23.290 vagas. Esse número inclui 1.501 vagas destinadas às escolas estaduais, por meio do Programa Vence, parceria com a Secretaria de Educação do Estado. Nessa modalidade o candidato pode escolher entre ter aulas do Ensino Médio em uma escola estadual e as do curso técnico em uma Etec (modalidade interdependente) ou optar pelas aulas do Ensino Médio e do curso técnico na mesma escola estadual.

Novas modalidades no Ensino Médio



O Vestibulinho oferece também 395 vagas para o Ensino Médio com Qualificação Profissional, distribuídas entre os cursos de Administrador de Banco de Dados, Assistente de Recursos Humanos e Auxiliar Administrativo/Finanças/Marketing e Comercial.

Outras 1.741 vagas são oferecidas para o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional para os seguintes cursos: Administração, Cozinha, Hospedagem, Logística, Nutrição e Dietética, Programação de Jogos Digitais, Química, Recursos Humanos, Serviços Jurídicos e Serviços Públicos.

As duas opções de ensino, que serão implantadas nos turnos da manhã e/ou tarde, visam atender quem deseja estudar em um único período para ter condições de fazer um estágio, trabalhar ou envolver-se em outras atividades.

Certificação por competências



O atual processo seletivo também oferece vagas remanescentes de segundo módulo para dez cursos técnicos: Administração, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Especialização de nível médio

Neste Vestibulinho, 240 vagas são destinadas aos 6 cursos de especialização técnica: Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar, Enfermagem do Trabalho, Gestão de Energia (inédito), Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição, Logística Reversa e Radiocomunicação.

Para fazer a inscrição, além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.