Estudante mogiana vai participar de curso na Nasa no Texas

A mogiana Amanda Rodrigues de Araújo Silva, de 17 anos, fará um curso de duas semanas na agência espacial Nasa, em Houston, nos Estados Unidos. O convite para participar dos estudos aconteceu por meio de um amigo astrônomo, que atualmente é o coordenador do curso. A estudante realizou uma "vaquinha" para conseguir pagar a viagem, hospedagem, alimentação, entre outros fatores, que estavam avaliados em R$ 12 mil. Nesta segunda-feira (14), a aluna foi recebida pelo prefeito Marcus Melo (PSDB).

Toda a história iniciou quando Amanda, aos 9 anos, decidiu ser astrônoma. A partir daí, a menina que até então não tinha aulas sobre o assunto, resolveu estudar por conta própria. "Não tinha aula de ciências. Comecei a estudar em casa", explicou. Alguns anos depois,

Aluna da Escola Estadual (E.E.) João Cardoso dos Santos, em Biritiba Ussu, as primeiras aulas que teve da disciplina foram no 6º Ano. Na época, de cara, a professora de biologia notou um domínio e talento da menina pelo assunto. Assim, Amanda foi convidada para ministrar palestras na própria escola.

A iniciativa se repercutiu, até que outras unidades escolares da cidade também a convidaram para transmitir o conhecimento. "Com essa repercussão, senti vontade de divulgar ainda mais o meu conhecimento. Fiz uma página e um grupo no Facebook, onde pude trocar essas informações, mas de forma mais ampla. Hoje em dia está com quase 4 mil integrantes do mundo inteiro", comentou.

Depois disso, surgiu a oportunidade de fazer cursos online e participar de concursos. Em 2016, por exemplo, Amanda participou de um projeto da escola, onde montou uma feira de Ciências com as crianças dos 7º Anos. Em seguida, realizou concursos relacionados a Nasa. O principal deles, "Cassine Cientista por um Dia", aconteceu no ano passado. "Fiquei sabendo por meio de um grupo de astronomia sobre o concurso. Estava em cima da hora para entregar o artigo cientifico que pediam, mas em cinco dias consegui entregar. Falei sobre o planeta Saturno", contou. Três dias se passaram após ter enviado o documento e o resultado veio: ela venceu na categoria Ensino Médio.

O prêmio levou a aluna até Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde foi convidada para uma sessão solene e recebeu uma menção honrosa. Lá, ela conheceu Rosaly Lopes, diretora da missão espacial da Nasa. "Quando voltei para a minha cidade, esse artigo ganhou repercussão grande. Abriu oportunidade para outros eventos. Para se ter ideia, fui chamada para palestrar em diferentes cantos do Brasil".

Passado esse grande momento, mas uma surpresa do destino iria acontecer. Ao retornar da maratona de palestras, um amigo astrônomo de Recife a informou sobre o curso da Nasa. "Meu objetivo era ajudá-lo a divulgar, mas ele me incentivou a participar", relembrou. Preocupada com a questão financeira, ela resolveu fazer uma "vaquinha" para conseguir o dinheiro da viagem. "Não tinha condição de pagar os custos. Comecei uma campanha na internet e depois a minha comunidade e a escola, por meio de bazares e bingos, também me ajudaram. Em poucos tempo consegui o valor que precisava para ficar as duas semanas".

Ela embarca em julho para a cidade do Texas e disse que está vivendo um sonho de sua vida. "Uma sensação inexplicável. Maior sonho da minha vida se tornando realidade de uma forma que eu imaginava, tão cedo. A conquista não é só minha, mas de todos que me ajudaram. Estou cheia de boas expectativas", completou.