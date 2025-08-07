Estudantes da EJA de Ferraz realizam vivência em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas

Em alusão ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, comemorado no dia 09 de agosto, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou na última terça-feira (05) uma vivência com os estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e um Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) com os professores para tratar sobre a temática.

A ação ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Ruy Coelho e tem como objetivo a conscientização sobre a importância da valorização da cultura e história dos povos indígenas e luta pelos seus direitos.

As aulas foram ministradas pelas cacicas, Tânia Pataxó e Jaqueline Haywã, trazendo a importância da ciência das ervas medicinais e explicando um pouco sobre as suas funcionalidades. Todos os estudantes tiveram a oportunidade de compartilhar experiências com plantas que são popularmente conhecidas como o Boldo, famosa erva amarga que tem propriedades que nos ajudam na digestão dos alimentos, ou o Mastruz, que apresenta ações antimicrobianas e anti-inflamatórias.

Durante todo o mês de agosto, tanto os alunos quanto os professores tratarão sobre a temática “Saberes Ancestrais na EJA: Reconhecendo e Valorizando Práticas Indígenas” e, na próxima sexta-feira (08), a Secretária de Educação preparou uma formação em rede para todos os professores multiplicadores, independente da etapa de ensino.

Segue a programação completa:

05/08 - Emeb Ruy Coelho

Horário: 19h30

12/08 - Emeb Halim Abissamra

Horário: 19h30

19/08 - Emen Professor Nurimar Martins Hiar

Horário: 19h30

26/08 - Emeb Prefeito Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann

Horário: 19h30