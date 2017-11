Estudantes de Ferraz podem ter gratuidade no transporte nos dias do Enem

Os mais de 7,3 mil alunos de Ferraz de Vasconcelos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 5 e 12 de novembro poderão ter isenção na tarifa de ônibus da Radial. O pedido foi feito à direção da empresa e a confirmação ou não do benefício deve sair até esta sexta-feira (3). A solicitação foi feita pelo vereador Renato Ramos de Souza (PPS), o Renatinho Se Ligue.

O parlamentar argumenta que o pedido é para ajudar a comunidade estudantil local, e leva em consideração o fato de o município não oferecer passe livre e, sobretudo, porque a maioria dos alunos é de famílias carentes e, portanto, apesar de já pagar meia-passagem não tem dinheiro para custear a tarifa de R$4,10. Em caso positivo, para obter a anistia da condução nos dias do Enem bastará o candidato apresentar o cartão de inscrição.

Além de pleitear o transporte gratuito de alunos durante a realização da prova do Enem, Renatinho Se Ligue também aproveita para retomar o debate sobre a possível criação do passe livre estudantil pela municipalidade. Na sessão ordinária, o parlamentar fez um requerimento com esse objetivo ao Poder Executivo. No documento, ele pede se existam estudos para a implantação da medida na cidade e, em caso negativo quando o projeto será elaborado.

Para o vereador, cada estudante local desembolsa uma média de R$180,00 por mês para deslocar-se ao ambiente escolar. Em contrapartida, devido à falta de integração do sistema de transporte público na cidade o aluno chega a pagar o dobro deste valor. “Poá e Suzano já colocaram em funcionamento o passe livre e queremos que Ferraz de Vasconcelos adote a mesma decisão favorável a comunidade estudantil”, finaliza Renatinho Se Ligue.