Estudantes do Alto Tietê do Programa 'Prontos pro Mundo' são recebidos na Alesp

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, recebeu nesta quinta-feira (04/09) os estudantes do Alto Tietê participantes do programa de intercâmbio gratuito “Prontos pro Mundo”, do Governo do Estado. O encontro contou com jovens que retornaram recentemente de experiências internacionais transformadoras, entre eles três representantes que agora atuam como embaixadores regionais: Ana Júlia Santana Claudino (Canadá), Gislaine Chura Cala (Reino Unido) e Cecília Cordeiro Pires (Austrália).

Durante a visita, o parlamentar realizou uma chamada de vídeo com o governador Tarcísio de Freitas, permitindo que os estudantes compartilhassem suas experiências diretamente com o chefe do Executivo estadual. “O programa se consolida como uma política pública transformadora. Precisamos ampliá-lo, para que mais alunos tenham a chance de aprender um idioma, viver essa experiência e voltar fortalecidos em seus sonhos e objetivos. Para mim é emocionante ver jovens do Alto Tietê conquistando o mundo e trazendo novas perspectivas para nossa região e para São Paulo”, afirmou o deputado André do Prado.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância do intercâmbio para a formação dos jovens: “Essa é uma vitória conquistada por vocês, a primeira de muitas outras. O intercâmbio mostra que não existem impossíveis, que talento e dedicação abrem portas. Vocês venceram barreiras, superaram dificuldades e agora estão mais preparados para buscar universidades, oportunidades e um futuro brilhante”.

Os alunos compartilharam suas vivências, ressaltando a transformação pessoal proporcionada pelo programa. Raphael Martins Stella, de Guararema, destacou: “Voltei menos tímido, mais confiante para me comunicar e, claro, com meu inglês muito melhor”.

Para Ana Júlia Santana Claudino, de Arujá, a experiência foi decisiva para o futuro: “Hoje sou mais responsável e mais confiante. O intercâmbio abre portas e mostra que a chave está em nossas mãos”.

Já Luís Henrique Vicente da Conceição, de Ferraz de Vasconcelos, ressaltou a mudança de perspectiva: “O intercâmbio mudou minha vida. Aprendi inglês de um jeito natural, fazendo o que eu gostava. Hoje enxergo o mundo de outra forma e acredito muito mais no meu potencial”.

Representando o Governo do Estado, Sandra Gonçalves, do Programa Prontos pro Mundo, reforçou: “Esse projeto é muito especial porque transforma a vida dos estudantes. Agradecemos o apoio da Assembleia Legislativa e do Governo para que ele siga crescendo”.

Também participaram do encontro os estudantes Andrei Monteiro, Arthur Renan Soares Kill, Camile Reis Silva, Diego Leite Teixeira, Filipe Diefise de Souza Silva, Guilherme de Oliveira Silva, Larissa Dias Araújo e Matheus de Souza Melo (Guarulhos); Catarine Baleeiro de Sousa Novaes (Itaquaquecetuba); Mickael Mendonça dos Santos (Mogi das Cruzes); Ícaro Camargo Franco (Salesópolis); Sarah Ribeiro do Prado (Santa Isabel); e Cecília Akemi Pereira Nagamine e Gustavo Galdino Bitencourt (Suzano).

O secretário estadual da Educação, Renato Feder, também foi parabenizado pelo deputado André do Prado pela condução e incentivo ao programa, que já se tornou referência no Estado de São Paulo.